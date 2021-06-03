İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi´nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, İzmit Körfezi´ne atık bıraktığı belirlenen gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi´nin İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla deniz uçağıyla havadan yaptığı denetim sırasında, denizi kirleten gemi tespit edildi. Deniz uçağı pilotları, Demiryeri mevkisinde demirli, Türk bandıralı `Mega D´ isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´na iletti. Tekneyle geminin yanına giden ekipler, balast döküldüğünü belirledi. Gemiden numuneler alınırken, ekipler de gemiye yönelik 1 milyon 301 bin lira ceza uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-03 14:34:42



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