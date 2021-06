Kocaeli’de fabrika atıklarının sanat eserlerine dönüştüğü Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan sıfır atık, geri dönüşüm ve kazanım projeleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan Sıfır Atık Tema Parkı’nda çalışmalar devam ediyor. Açılış için gün sayan Kocaeli’nin ilk Sıfır Atık Tema Parkı’nda plastik, ahşap, lastik, metal, cam, seramik gibi geri dönüşebilen malzemelerden yapılan eserler parktaki yerini aldı. Hurda traktörden eski at arabalarına kadar birçok kullanılmayan araçların da yer aldığı parkta Geri Dönüşüm Anıtı yapıldı. Seramik, cam, plastik, metal, ahşap, araba lastiği ve geri dönüşebilen her türlü atık malzeme atölye çalışmalarıyla yeniden bu parkta hayat buluyor.

Parkta çocukların, gençlerin ve her yaştan insanların atölye çalışması yaparak hem sıfır atık bilinci kazanacağı hem de keyifli vakit geçireceği bir bölüm daha yer alıyor.

