Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı Hem yaralandı hem ceza yedi

Kocaeli’de seyir halindeki araç sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye uçtu. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücüye, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmaktan ceza kesildi.

Olay, İzmit ilçesi, Karadenizliler Mahallesi Elzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihan Y. idaresindeki Chevrolet marka 41 VA 562 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye uçtu. Dereye düşen araç içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine elen itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücüye 652 lira araç muayenesi ve sigortası olmadığı gerekçesi ile ceza kesildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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