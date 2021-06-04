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Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı Alp'i, mezarının uzunluğuyla dikkat çekiyor

İHA

Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı Alp'i, mezarının uzunluğuyla dikkat çekiyor

Kocaeli'de sancakla birlikte gömüldüğü rivayet edilen Osmanlı Alplerinden 'Uzun Hasan', 10 dönümlük ormanın içinde bulunan 7 metre uzunluğundaki mezarıyla dikkat çekiyor. Köy halkı tarafından nesillerdir korunan mezar, askere gidecek olan gençlerin, evlenecek çiftlerin, hatta kurban kesmek isteyen vatandaşların bile uğrak noktası oluyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda, 7 metre uzunluğunda bir mezar bulunuyor. 'Uzun Hasan' isimli bir Osmanlı Alp'ine ait olduğu öğrenilen mezar, uzunluğuyla ve 10 dönümlük ormanlık alanın içindeki ağaçların arasında olmasıyla dikkat çekiyor.

Sancağıyla beraber defnedildi
Uzun Hasan'ın, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı Orhan Gazi'nin Alplerinden olduğu, Rumeli fethinde sancaktarın şehit düşmesiyle sancağı devraldığı, sırtından vurularak yaralı halde Mecidiye Köyüne geldiği, sancağı elinden bırakmadığı ve bu sebeple elindeki sancağı ile birlikte defnedildiği rivayet ediliyor. Uzun Hasan'ın mezar taşında da "Orhan Gazi akıncılarından Rumeli fethinde şehit düşen sancaktar er Uzun Hasan" ifadeleri yer alıyor. Köyün en yüksek kesiminde, gürgen, meşe ve kayın ağaçlarının arasındaki ormanlık alana gömülen Uzun Hasan'ın mezarı, köy halkı tarafından nesillerdir korunuyor. Hem Kocaeli genelinden, hem de başka illerden gelen vatandaşların uğrak noktası haline gelen mezar, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Uzun Hasan’ın türbesine gelen vatandaşlar, mezarın yanında bulunan ağaçlara bez bağlıyor, mum yakıp dua ediyor. Mezarı ziyaret eden vatandaşlardan bazıları dilek tutup, kurban da kesiyor.

"Sancağı elinden bırakmamış"
Uzun Hasan'ın türbesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan İdris Derin, "Osmanlı döneminde, Sapanca Kayı Köyünden Rum diyarlarına akına çıkıldığında, Ermenipazarı olan Akmeşe fethedilip Türk yurdu yapılıyor. Şuanda bulunduğumuz köy, o dönemlerin Türkmen köyüdür. Uzun Hasan ve beraberindekiler, burada dinleniyor. Ardından Akçakoca ve Akçakese’ye sefere çıkıyorlar. Akçakoca seferinde sancaktar şehit düşüyor. Uzun Hasan’da sancağı alıyor. Daha sonra sırtından vuruluyor. Yaralı halde buraya geliyor ve vefat ediyor. Ancak Uzun Hasan’ın elinden sancağı alamıyorlar. Sancakla beraber defnediliyor. Mezarının uzun oluşunun sebebi buradan geliyor" dedi.

"Uzun Hasan'ın boyu 2 metrenin üzerinde"
Derin, Uzun Hasan’ın boyunun 2 metrenin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Sancakla beraber gömüldüğü için bu kadar uzun bir mezarı var. Kişini boyu 2 metrenin üzerinde, sancakla beraber yaklaşık 7 metre oluyor. Daha önce defineciler mezarı kazdılar. Sancak sopasının çıktığını gördük. Bu da doğru. Gerçekten sancakla gömülen bir şehit var" dedi.

"Dua edip, kurban kesiyorlar"
Uzun Hasan’ın mezarının, kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Derin, insanların bu türbeye gelerek dua ettiğini ve adaklık kurban kestiğini söyledi. İdris Derin, "Çeşitli illerden de devamlı ziyaretçi gelir. Her hafta sonları gelirler. Adağı olanlar, aklına türbe gelenler, askere gidecek olanlar, düğünü olanlar, gelinler, damatlar buraya sürekli gelirler. Duaların ve dileklerin kabul olduğunu söyleyip, kurban kesiyorlar. Bu bir söylenti, tabi ki de her şeyi veren Allah'tır. Taleplerde Allah'tan olur" diye konuştu.

"Mezarın içerisinde define yok"
Geçtiğimiz zamanlarda definecilerin Uzun Hasan’ın mezarını kazdığını belirten Derin, "Mezar açıldığında sancak sopasının çıktığını gördük. Bazı defineciler mezarın içinde define olabileceğini düşünüyor. Mezar açıldığı zaman yapılan teknik çalışmalarda, herhangi bir definenin olmadığı tespit edildi" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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