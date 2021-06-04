İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini anlatacaklar Boşanma sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için bir araya geldiler 26 STK her ilde farklı bir aile mağdurunun sesini duyurmak için yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini anlatacaklar Boşanma sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için bir araya geldiler 26 STK her ilde farklı bir aile mağdurunun sesini duyurmak için yola çıktı

İHA

İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini anlatacaklar Boşanma sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için bir araya geldiler 26 STK her ilde farklı bir aile mağdurunun sesini duyurmak için yola çıktı

Boşanma aşamasında ve sonrası oluşan aile mağduriyetleri hakkında kamuoyu oluşturmayı hedefleyen mağdurlar, Türk Aile Birliği ve 26 sivil toplum kuruluşu tek bir çatı altında birleşti. Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan topluluk, mağduriyetlerin giderilmesi için yetkilerden yardım talep etti.
Türk Aile Birliği ve 26 sivil toplum kuruluşu tek çatı altında toplanarak boşanma sırası ve sonrasında yaşanan aile mağduriyetlerine dikkat çekiyor. Kocaeli Adliyesi’nin önünde mağduriyetlerini anlatmak için pankartlarla toplanan mağdurlar, yetkililerden yardım istedi. Her ilde başka bir aile mağduriyetinin anlatılacaklarını söyleyen Boşanmanın Fer'i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nihat Yörük, İstanbul Sözleşmesinin kaldırıldığını ancak yasal uygulamasının devam ettiğini dile getirdi. Yörük, "Öncelikle şunu üzülerek ifade etmeliyiz ki İstanbul Sözleşmesinin kaldırıldığı halde yasal uygulaması olan 6284 numaralı İhlallere İnfiallere sebep olan, cinnet geçirten uygulama devam ediyor. Bizler Türkiye Aile Birliği olarak 26 ayrı STK’nın birleşmiş gücü olarak İstanbul’dan Ankara’ya kadar yaptığımız bu yürüyüşte her ilde farklı aile mağduriyeti işleyeceğiz. Derneğimiz boşanmanın feri sonuçları ve çocuk hakları, Türkiye Aile Birliği Platformu üyesi olarak Kocaeli’de konumuz tek taraflı beyan hakkı ve sonrası diyelim” dedi.

“Sulh cezada, asliye ceza da kamera kaydı varsa aile mahkemesinde kamera kaydı olmak zorundadır”
Aile mahkemelerinde de kamera kaydının olması gerektiğini ifade eden Nihat Yörük, “Tek taraflı beyanı kabul ettiniz. Ama bu durumun psikolojide doğuracaklarını göz ardı ettiniz. Bu sayede art niyetlilerin de yapmak istediklerine yardımcı oldunuz. Tabi bu kadarla da kalmayıp önceleri Aile Mahkemesi hakimi olmak için hakimden beklenen aile olma konusu artık tercihen şeklinde geldi. Bir de bunlara aile mahkemesi salonlarında kamera kaydının olmayışı eklenince ihlallere uzanan kararlarda artış kaçınılmaz oldu. Defalara ben bizzat başvurdum, yazdım. Sulh cezada, asliye ceza da kamera kaydı varsa Aile Mahkemesinde kamera kaydı olmak zorundadır” diye konuştu.

“Çocuğu etkileyen kişiyi saptamak bu şartlarda imkansızdır”
Aile mağduriyetlerinde en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunun altını çizen BOFİSDER Başkanı Nihat Yörük, “Denetimsiz ya da uzmansız, kamera kayıtsız olan çocuk görüşleri de tam bir sansasyon. Mahkemelerin uzun sürmesi zaten kaçınılmaz. Şu halde tek taraflı beyana bakarak davayı kabul ettiniz ama yargılama uzadı ve çocuk artık bir tarafa yabancılaştı. Bunun adına EYS diyoruz TDK’da yok diyorsunuz. O halde ben buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarına soruyorum, TCK 86’nın son cümlesi ‘Kişinin algısının bozulması’ gereğini neden yapmıyorsunuz. Mahkeme kararında art niyetli tarafa inanmadım diyerek bitirdiniz. Burada vereceğiniz karar nasıl olur da bir taraf lehine olur? Yani diğer tarafa çocuğu 6 yıl sonra gidip görebilirsiniz derseniz, burada çocuk zaten ebeveyn tarafından etkilenmiştir. Çocuğu etkileyen kişiyi saptamak bu şartlarda imkansızdır. Bunlar sonucunda bizlere yapılan bugün burada bahsettiğimiz zavallı çocuklarımızın katliamıdır, aile mağduriyetinde çocuk temelli olan ihlallerin de sebebidir” şeklinde konuştu.

“Bugünkü mevzu tek taraflı beyan”
Tek taraflı beyanın kendilerini mağdur duruma düşürdüğünü ifade eden Erkan Can, “Başkanımızın da belirttiği gibi, bugün ki mevzu tek taraflı beyan. Kadının beyanı esastır diyorlar elimizde belge var görüntü var bu beyanları sunuyoruz ama bizim beyanlarımız hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Hepimiz mağduriyetlerimizi gidermek adına arkadaşlarımızla beraber, İstanbul’dan Ankara’ya yürüyoruz ilgililere sesimizi duyurmak adına” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
YEREL HABERLER Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
Gençler sporla yetişiyor
YEREL HABERLER Gençler sporla yetişiyor
İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
YEREL HABERLER İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu İki lise öğrencisinin projesine ödül yağdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya ...
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: "Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız" "Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu fay hattı, 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilir"
YEREL HABERLER Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok ...
Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk ...
15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar adliyede
YEREL HABERLER 15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar ...
KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le buluştu
YEREL HABERLER KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le ...
Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı Alp'i, mezarının uzunluğuyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı ...
Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel koşul' araştırması
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı Hem yaralandı hem ceza yedi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 ...
Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin TL değerinde elektronik malzeme çalan suç makinaları, yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin ...
Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin ...
Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı Kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 ağır yaralı Kazadan korkan çocuklar itfaiye aracında sakinleştirildi
YEREL HABERLER Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu ...
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar
YEREL HABERLER Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye ...
Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyon ile yakalandı Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun ...
İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon ...
Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza Deniz kontrol uçağı tespit etti, ekipler cezayı yazdı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ...
Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik temizlediler Piknikçilerin gazabına uğrayan doğayı elleriyle temizlediler
YEREL HABERLER Önce yürüyüş yaptılar, sonra didik didik ...