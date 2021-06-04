Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı Ekipler müstakil evdeki çöpleri kepçeyle temizledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı Ekipler müstakil evdeki çöpleri kepçeyle temizledi

İHA

Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı Ekipler müstakil evdeki çöpleri kepçeyle temizledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir kadının evinden 2 kamyonun üzerinde çöp çıktı. Zabıta ekipleri, evin içindeki çöpleri kepçe yardımıyla temizledi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güzeller Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve akli dengesi yetersiz olan S.K. isimli bir kadının yaşadığı evden gelen kötü kokulardan rahatsız olan çevredekiler, durumu Gebze Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye zabıta ekipleri, adreste yaptıkları incelemede evin tamamen çöp ve atıklarla dolu olduğunu tespit etti.
Tespitin ardından Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından, barınma merkezine yerleştirilen engelli kadın tedavi altına alındı. Daha sonrasında eve iş gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla evdeki çöpleri boşalttı. Evden çıkarılan iki kamyon dolu çöp bölgeden uzaklaştırılırken, evde de ilaçlama çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini anlatacaklar Boşanma sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için bir araya geldiler 26 STK her ilde farklı bir aile mağdurunun sesini duyurmak için yola çıktı
YEREL HABERLER İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini ...
Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
YEREL HABERLER Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
Gençler sporla yetişiyor
YEREL HABERLER Gençler sporla yetişiyor
İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
YEREL HABERLER İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu İki lise öğrencisinin projesine ödül yağdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya ...
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: "Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız" "Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu fay hattı, 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilir"
YEREL HABERLER Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok ...
Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk ...
15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar adliyede
YEREL HABERLER 15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar ...
KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le buluştu
YEREL HABERLER KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le ...
Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı Alp'i, mezarının uzunluğuyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı ...
Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel koşul' araştırması
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı Hem yaralandı hem ceza yedi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 ...
Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin TL değerinde elektronik malzeme çalan suç makinaları, yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin ...
Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin ...
Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı Kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 ağır yaralı Kazadan korkan çocuklar itfaiye aracında sakinleştirildi
YEREL HABERLER Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu ...
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar
YEREL HABERLER Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye ...
Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyon ile yakalandı Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun ...
İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon ...
Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını ...
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ceza Deniz kontrol uçağı tespit etti, ekipler cezayı yazdı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1 milyon 301 bin TL ...