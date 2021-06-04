İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi Kocaelispor’un başarısını ilk şampiyonluğun mimarı Fethi Demircan değerlendirdi 1979-80 arasında Kocaelispor'un teknik direktörü olan Fethi Demircan: "Kendimi o takımın bir ferdi, taraftarı, yönetici, antrenörü olarak görerek bütün o mutlulukları duydum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi Kocaelispor’un başarısını ilk şampiyonluğun mimarı Fethi Demircan değerlendirdi 1979-80 arasında Kocaelispor'un teknik direktörü olan Fethi Demircan: "Kendimi o takımın bir ferdi, taraftarı, yönetici, antrenörü olarak görerek bütün o mutlulukları duydum"

İHA

İlk şampiyonluğun mimarı 40 yıl sonraki maçta sahadakiler gibi sevindi Kocaelispor’un başarısını ilk şampiyonluğun mimarı Fethi Demircan değerlendirdi 1979-80 arasında Kocaelispor'un teknik direktörü olan Fethi Demircan: "Kendimi o takımın bir ferdi, taraftarı, yönetici, antrenörü olarak görerek bütün o mutlulukları duydum"

Kocaelispor’u 19791980 sezonunda şampiyon yapan Teknik Direktör Fethi Demircan, yeşil siyahlı takımdaki başarılı yıllarını anlatarak, 40'lık Sakaryaspor maçında sahadaymışcasına sevindiğini dile getirdi.
Kocaelispor’da ilk kez şampiyonluk yaşadığı 19791980 sezonunda takımın başında olan Teknik Direktör Fethi Demircan, yıllar sonra o günleri ve Kocaelispor’un 1. Lig’e yükselmesiyle ilgili duygularını paylaştı. Belediye personeli olan futbolcularla yaşadığı şampiyonluk yıllarını anlatan Demircan, yeşilsiyahlı takımın 40'lık Sakaryaspor galibiyetinde sahadaymış gibi sevindiğini söyledi.

197980 sezonunda Kocaelispor
Yıllar önce Kocaelispor'un başındayken yaşadığı ilk şampiyonluğu anlatan Fethi Demircan, “O dönem Kocaelispor örnek bir spor kulübüydü. Sayın İsmail Kalkandere başkandı ve dönemin İzmit Belediye Başkanı Cevdet Bağdatlı kulübe destek veriyordu. Ay başına denk gelen günde futbolcular gider, orada maaşlarını alırdı. Çünkü hepsi İzmit Belediyesi'nde çalışıyordu. Zaten bir kulübün başarısındaki en büyük etki, futbolcularının maaşlarının, primlerinin gününde ve vaat edilen rakamlar dahilinde ödenmesidir. Takımın hemen hemen hepsi İzmitliydi. Bir tane Ahmet Gülmez vardı, Elazığlı. Ben onu Elazığspor’dan getirdim. Bir de Adnan diye bir oyuncu vardı, santrafor. Kocaelispor’da çok değerli bir kaptan vardı, Mahir. Oturmasıyla, kalkmasıyla, disipliniyle, her konuda örnek bir kaptandı" dedi.

“Şampiyonluk duygusunu tarif etmek mümkün değil”
Şampiyon oldukları sezonda iç sahada rakip tanımladıklarını söyleyen Demircan, "O sezon kendi sahamızda oynadığımız hiçbir maçta zorlanmadık. Deplasmanda da bir tek Antalya’ya yenildik. Antalya’ya da yenilişimizin nedeni; ben bunu vicdanen söylüyorum, Biz o mağlubiyeti hak etmemiştik. İzmit’te oynadığımız ve 10 galip geldiğimiz Antalya maçı vardı. Çünkü Antalya ile çekişiyorduk. Bir de Düzce maçı vardı. Bu iki maç kırılma maçımızdı diyebilirim. En önemlisi o dönem seyirci Kocaelispor’a inanıyor, hiçbir maçta yalnız bırakmıyordu. Taraftarımız Türkiye Cumhuriyet’ine örnek bir taraftardı. Şampiyon olduğumuz günkü seyircinin duygularını, bizim duygularımızı anımsıyorum da inanılmaz bir olaydı. Gece yatamadım, hep o heyecanı yaşadım. Şampiyonluk duygusunu tarif etmek hala mümkün değil" diye konuştu.

40 yıl sonra sahadaymışcasına şampiyonluğu yaşadı
Kocaelipsor'un, Sakaryaspor'u 40 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldiği maçı da heyecanla takip ettiğini dile getiren Fethi Demircan, "Zaten ilk golden sonra ‘Bu iş biter’ diye düşündüm. Skor 40 olunca da son derece mutlu oldum. Tabii ilk şampiyonluk gibi değil de, kendimi o takımın bir ferdi, taraftarı, yönetici, antrenörü olarak görerek bütün o mutlulukları duydum. Kocaelispor’un takımına sahip çıkan büyük bir taraftarı var. Kocaelispor maddi imkanları da yüksek olan bir takım. Çünkü sanayi bölgesi olduğu için maddi olanaklar yüksek ve imkanlar temin edilirse kulübe daha büyük gelirler sağlanabilir. Ayrıca Kocaeli’de futbolcu yetişiyor. Şunu söyleyeyim; Kocaelispor’da büyük Metin, Yusuf ve milli olan bir futbolcumuz vardı. Türkiye’de en büyük noksanlığı, A takım teknik direktörlerinin yeteri derecede genç takımlara sahip çıkmaması, onları değerlendirmemesi" şeklinde konuştu.

A takım antrenörlerine önerilerini sıraladı
Son olarak teknik direktörlere önerilerde bulunan Demircan, "Takımını birbirini tamamlayan oyunculardan seçmeli. Ben altyapıya önem vermeyen, idmanlarına katılmayan bir teknik adamın o kulübe büyük faydalar sağladığı kanaatinde değilim. Şampiyon olabilirsin ama yetiştirdiğin futbolcular bir ömür boyu seni hatırlar, sana saygı duyar. Nitekim Kocaelispor olsun, Samsunspor olsun, Galatasaray olsun bütün çalıştırdığım takımlardaki genç sporcuların hepsi hala beni arar. 'Sen bizi yetiştirdin. Allah senden razı olsun' deyip bana sahip çıkarlar. Öte yandan uzun yıllar sonra İzmit Belediyesi de bana 197980 yılı şampiyonluğu için teşekkür plaketi göndermiş hatırlanmaktan çok mutlu oldum. Güzel izler bırakırsanız tarih sizi unutmaz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp çıktı Ekipler müstakil evdeki çöpleri kepçeyle temizledi
YEREL HABERLER Engelli kadının müstakil evinden 2 kamyon dolusu çöp ...
İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini anlatacaklar Boşanma sonrası yaşanan mağduriyetlere dikkat çekmek için bir araya geldiler 26 STK her ilde farklı bir aile mağdurunun sesini duyurmak için yola çıktı
YEREL HABERLER İl il gezerek boşanma mağduriyetlerini ...
Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Tüm çabamız daha hızlı olmak için”
Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
YEREL HABERLER Tramvay yaya köprüsü için çalışmalar başlandı
Gençler sporla yetişiyor
YEREL HABERLER Gençler sporla yetişiyor
İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
YEREL HABERLER İzmitli atletler Bursa’da tecrübe kazandı
Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya duyurdu İki lise öğrencisinin projesine ödül yağdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri Türkiye'nin adını dünyaya ...
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: "Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız" "Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu fay hattı, 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilir"
YEREL HABERLER Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok ...
Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi adliyeye sevk ...
15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar adliyede
YEREL HABERLER 15 bin TL'lik vurgun yapan suç makinesi hırsızlar ...
KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le buluştu
YEREL HABERLER KTO inşaat sektör temsilcileri Başkan Söğüt’le ...
Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı Alp'i, mezarının uzunluğuyla dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bu mezar 7 metre Sancakla birlikte gömülen Osmanlı ...
Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel koşul' araştırması
YEREL HABERLER Gebze Teknik Üniversitesi'nden müsilaj için 'çevresel ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 yaralı Hem yaralandı hem ceza yedi
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu: 1 ...
Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin TL değerinde elektronik malzeme çalan suç makinaları, yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Isıtıcıdan termosa kadar ne bulduysa çaldılar 15 bin ...
Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Sıfır Atık Tema Parkı açılış için gün sayıyor
Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nin ...
Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu yaşadı Kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 ağır yaralı Kazadan korkan çocuklar itfaiye aracında sakinleştirildi
YEREL HABERLER Taksi beklerken bindiği otomobilde hayatının şokunu ...
Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye başkanı koştu Yürüyüşü bırakıp yokuşta çamurdan çıkamayan pikabı iterek kurtardılar
YEREL HABERLER Çamura saplanan basın aracının yardımına belediye ...
Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyon ile yakalandı Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun ...
İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon lira ceza
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına 1 milyon ...
Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan şahsa 4 yıl hapis
YEREL HABERLER Fönü beğenmeyince berber kalfasını ve arkadaşını ...