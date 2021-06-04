İzmitliler, bisikletle şehir turu attı

İzmit Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü Kutlaması kapsamında bisiklet severlerin katılımı ile şehir turu düzenledi.

İzmit’te Dünya Bisiklet Günü’ne özel etkinlik düzenledi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile Bisiklet İl Temsilciliği’nin katkılarıyla Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Bisiklet Eğitim Pisti’nde toplanan 25 bisiklet sever, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kutlaması kapsamında şehir turu düzenledi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, doğa sporlarına desteklerinin süreceğini belirterek, “İzmit Belediyesi olarak her zaman doğa sporlarına desteğimiz sürecek. İzmit Belediyesi olarak özellikle de Covid19 pandemisi sırasında, temas gerektirmediği için gerekli önlemleri alarak bisiklet eğitimlerine devam ettik. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan’ın özellikle doğa sporlarına ayrıca önem verdiğini de belirtmek isterim” dedi.

Yaklaşık 25 kişilik bisiklet konvoyu İzmit’i turladı. Organizasyondan çok memnun kaldıklarını kaydeden Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya ve ekiplere teşekkür etti.

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