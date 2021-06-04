Silah kaçakçılığı şüphelisi 9 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda silahla yakalanarak gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklandı.

Kocaeli’de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 13 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 9 kişi ise tutuklandı.

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