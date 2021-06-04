Evde çıkan yangında yaşlı adam hastanelik oldu

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Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Dilek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki evin mutfak kısmında çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde yalnız bulunan 83 yaşındaki İdris Güler komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen Güler, hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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