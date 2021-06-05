Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kırık koluyla bile hırsızlık yaptı!

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Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fatih Duman yönetimindeki 34 PC 3033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada Fatih Duman ile yanındaki Eyüp Y. ve Canan Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak, çevre hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-06-05 09:04:50



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