Toplu taşımada 15 milyon TL’lik yakıt tasarrufu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., doğalgazlı otobüsleri ile 6 ayda 15 milyon TL tasarruf sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşım hizmeti sağlayan çevre dostu 335 otobüs ile hem tasarruf sağlıyor hem de çevreye zarar vermiyor. Çevre dostu otobüsler 2021 yılında bu güne kadar 9,2 milyon kilometrede, 4,9 milyon metreküp doğalgaz kullanarak yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağladı. UlaşımPark Ulaştırma Hizmetleri kurulduğu günden bugüne kadar toplamda gerçekleştirilen 128.5 milyon kilometrede dizel araçlar kullansaydı 130 ton karbonmonoksit ve partikül salınımı gerçekleştirecekti. Fakat kullanılan çevre dostu otobüsler sayesinde bu rakam 68 ton karbonmonoksit ve partikül salınımına düşürüldü.



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