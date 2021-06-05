Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 karayolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi D100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs, servis minibüsü, otomobil ve kamyon zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüs içerisinde bulunan Soner Kaya ve Furkan Kangal yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaya ve Kangal, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle D100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafiğin akışı sağlandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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