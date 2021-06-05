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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası başladı Zorlu pistte mücadele veren yarışçılar nefesleri kesti

İHA

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası başladı Zorlu pistte mücadele veren yarışçılar nefesleri kesti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 82 sporcunun katılımı ile düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, sıralama turları ile başladı. Zorlu pistte mücadele veren sporcular, izleyenlerin nefeslerini kesti.
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda iki gün boyunca sürecek olan şampiyona 82 sporcunun sıralama turları ile başladı. 7 kategoride gerçekleştirilen şampiyona, yarın düzenlenecek Süper Enduro GP Final Yarışları ile son bulacak. Finalde en hızlı 20 sporcu yarışacak. Sıralama turlarında mücadele veren sporcular ise genel klasmana girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin destekleriyle hazırlanan zorlu pistte, sporcuların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Şampiyonaya katılan vatandaşlar da sporcuları heyecanla takip etti.

Kolay: “Türkiye genelinden 82 sporcu bugün start aldı”
Şampiyona hakkında bilgi veren Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, “Son bir haftada muhteşem bir çalışmayla alanı hazırladık ve yarışa hazır olduk. Bugün sıralamalar başladı. Bugün 16.30’da en hızlı 20 kişinin yarışacağı yarışımız var. Program pazar günü devam edecek. Yarın 17.30’da sona erecek. Toplamda 82 yarışçı var. Türkiye genelinden 82 sporcu bugün start aldı. 7 kategori var. Bir tanesi genel klasman, onun dışında 6 kategori var. 6 kategoride en iyi zamanı yapan 20 kişi genel klasmanda yarışıyor” dedi.

Akülke: “Heyecanlı ve çekişmeli bir organizasyon olacak”
Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Akülke ise heyecanlı ve çekişmeli bir organizasyona imza atıldığını belirterek, “Türkiye Süper Endurosu pandemi sebebiyle çektiğimiz sıkıntılar sonrasında bugün Türkiye’nin en güzel pistlerinden bir tanesi olan Kartepe pistinde start aldı. Bizleri çok mutlu etti. Sporcularımız organizasyonları çok özlemişti. Bizler de çok özlemiştik. Kartepe Belediyesi’nin inanılmaz katkılarıyla pistimiz inanılmaz şekilde hazırlanmış. Sporcularımız da iyi hazırlanmış. 80’nin üstünde sporcumuz var. Heyecanlı ve çekişmeli bir organizasyon olacak” diye konuştu.

Vatandaşlar memnun kaldı
Tam kapanma sürecinin ardından zorlu şampiyonayı takip etmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Talha Çetin isimli vatandaş, “Bizim için bir ilk oldu, çok heyecanlı. Deneyimleyip göreceğiz. Organizasyon gördüğümüz kadarıyla iyi. Bizler de memnun kaldık. Çok iyi geldi. Kapanma sürecinin ardından böyle bir etkinlik çıktı karşımıza. Biz de hemen kendimizi buraya attık. Çok iyi oldu. Açık alanda olduğu için biraz maskeleri de çıkarttık” ifadelerini kullandı.

“Çok zor bir yarış hem de heyecanlı”
Şampiyonada mücadele veren Fırat Şahin’in eşi ise heyecanla yarışları takip ettiklerini aktararak, “Eşim Fırat Şahin prestij grubunda yarışıyor. Ona destek olmaya geldim. Hem de pandeminin ardından böyle bir sosyalleşme ortamı hepimize ilaç gibi geldi. Müthiş heyecanlı. Enduro, adı üzerinde çok zor bir yarış hem de heyecanlı. Çok garip duygular içerisindeyiz” diye konuştu.

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