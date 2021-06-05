Kocaelispor, Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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– TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da ilk dış transfer Abdoulaye Cisse oldu. Yeşilsiyahlılar, Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıllar sonra TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’da imzalar peş peşe atılmaya başlandı. Yeni sezon transfer hazırlıklarını hızla sürdüren Kocaeli temsilcisinde Mervan Yusuf Yiğit ve Batuhan Köse'nin ardından Gine Milli Takımı’nın sağ bek oyuncu Abdoulaye Cisse de yeşilsiyahlı renklere katıldı. Kocaelispor, Cisse ise 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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