Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, otomobille yol ayrımında bulunan bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Fatih Duman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-06-05 17:50:41



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