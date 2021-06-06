Başkan Aygün’den Çenesuyu’nda inceleme

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçenin en önemli su markası olan ve yurt dışına da ihraç edilen Çenesuyu’nun üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün girişimleri ile pazarlama ağını arttıran Çenesuyu, Derince’nin sadece bölgeye değil, Türkiye’ye ve hatta dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 400 yıllık maziye sahip olan Çenesuyu, Başkan Aygün yönetiminde daha da büyüdü. Depolama alanı ve ek bina inşaatıyla birlikte 6 dönüm ilave alan kazandırılarak kapasitesi artan Çenesuyu, pazarlama ağını genişletti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile birlikte Çenesuyu fabrikasına giderek devam eden üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Çenesuyu’nun yurt içinde Marmara Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde satışı yapılıyor. Derince’nin doğal hazinesi olan Çenesuyu, aynı zamanda yurt dışına ihraç edilerek ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlıyor.

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