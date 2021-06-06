Yaşlı çifte yardım eli

Kandıra'da bakıma muhtaç yaşlı çiftin kişisel bakım ve temel ihtiyaçları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince giderildi.

Gündelik faaliyetlerini yerine getiremeyen yaşlı çiftin evine, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gönderildi. Giden ekipler yaşlı çiftin zor koşullar altında yaşadığını ve gündelik faaliyetlerini yerine getiremediklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çift için yardım başlatıldı. Öncelikle yaşlı çift muayene edildi. Yemek yapabilecek durumda olmayan çift, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gönül Kazan’ projesine dahil edildi. Ardından çifte, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek verilmeye başlandı. Sonrasında fiziki olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ev içerisinde gerekli tadilatlar yapıldı ve yaşlı çifte ayni yardımda bulunuldu. ‘Hayata Tutun’ projesi kapsamında yaşları ve sağlık durumları dikkate alınarak düşme risklerine karşı banyo ve tuvalet içerisinde de gerekli önlemler alındı. Aynı zamanda çiftin evi de temizlenerek, dezenfekte edildi.



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