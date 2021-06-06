Deniz salyasının çözümü olacak toplantı başladı Bakan Kurum, belediye başkanları ile deniz salyasının çözümünü konuşacak

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Marmara Denizi’nde deniz salyası sorununun ele alınarak çözüm yollarının konuşulacağı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Kocaeli’de başladı.

Marmara Denizi’nde son aylarda etkili olan ve denizdeki canlı hayatı ile balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilenen deniz salyasının çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliği üyeleri ile bir araya geldi. Kocaeli’de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı’nda deniz salyası (Müsilaj) ile mücadele konuları ele alınarak çözüm önerileri konuşulacak. Toplantıda Marmara Denizi’ne yönelik ortak çevre yönetimi ve eylem planı değerlendirmeleri yapılacak.

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