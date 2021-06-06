Kimliğini hastanede unutan genç kızın imdadına İzmit Belediyesi yetişti

Kimliğini, hastanede tedavi gören ablasının yanında unuttuğu için Liselere Geçiş Sınavı’na girememe endişesi yaşayan genç kızın imdadına İzmit Belediyesi ekipleri yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8.sınıf öğrencilerinin bir üst eğitim kurumlarına yerleştirilerek eğitimlerine devam edebilmeleri için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bugün gerçekleştirildi. Sınava girmek için okula gelen ancak kimlik kartını hastanede tedavi görmekte olan ablasının yanında unutan genç kız büyük bir endişe yaşadı. Zamanı azalan Gül Seviç, durumu okul önünde stant açan İzmit Belediyesi ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, hastaneden Seviç’in kimliğini getirerek sınava yetişmesini sağladı. Gül Sevinç ve ablası Ümmügülsüm Sevinç, kendilerine yardımda bulunan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



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