Kürekle denizden salya topladılar



Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, Enver ve Hüseyin Okan kardeşler, teknelerindeki kürekle denizden salya topladı.

İzmit Körfezi´nin Körfez sahil kesimi deniz salyasıyla kaplandı. Havanın ısınmasıyla deniz salyası yeniden çoğalmaya başlarken, sahilde kötü bir görüntü oluştu. Körfez ilçesinde deniz acenteliği yapan Enver Okan ve Hüseyin Okan, sahildeki teknelerinde kürekle deniz salyası topladı. Küreği denize daldırıp deniz salyasını toplayan Okan kardeşler, müsilajı da teknenin içerisindeki ağzı açık olan tanka doldurdu. Okan kardeşler, tekne sahiplerinin ve çevreye duyarlı kişilerin de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Deniz salyasının toplanıp bertaraf edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilebileceğini belirten Okan kardeşler, "Çevreciler, hep birlikte böyle davransalar belki de bu musibetten kurtulabiliriz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-06-06 15:34:11



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