Kritik uygulamalar için güçlü yetkinlikler sunan firma rakiplerini geride bıraktı

– Özel testler kullanarak veri tabanlarının gecikme süreleri ve aktarım hızı performanslarını analiz eden Altoros’un açıkladığı son performans raporu sonuçlarına göre, kritik uygulamalar için güçlü yetkinlikleri sunan kurumsal seviyede çoklu buluttan uç teknolojilere uzanan veri tabanı hizmeti sağlayan Couchbase rakiplerini geride bıraktı.

Global 2000 listesindeki şirketlere araştırma ve geliştirme konularında danışmanlık hizmeti veren Altoros, son performans gösterge raporunun sonuçlarını açıkladı. Üç NoSQL veri tabanının karşılaştırmalı performans analizini içeren çalışmada; Couchbase Server v6.6.0, MongoDB v4.2.11 ve DataStax Enterprise v6.8.3 (Cassandra) veri tabanlarının kıyaslamalı performansında gecikme süreleri ve yakalanan aktarım hızları değerlendirildi. Bu değerlendirme üç farklı küme yapılandırmasının (4, 10 ve 20 server) yanı sıra, dört farklı iş yükü kullanılarak gerçekleştirildi.

Her bir veri tabanının gecikme sürelerinin ve aktarım hızlarının karşılaştırmalı performansının ölçüldüğü raporda; bilgisayar programlarının erişim ve bakım yeteneklerini değerlendiren açık kaynak özellik ve program paketi olan Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB), tutarlılık sağlamak adına varsayılan araç olarak kullanıldı. Veri tabanına karşı sunulan iş yükünün doğrudan kontrol edildiği değerlendirmede Altoros, iş parçacıkları gecikme süreleri ve operasyonların aktarım hızını ölçerken, bu ölçümleri de istatistik toplama modülüne bildirebiliyor.

Couchbase; diğer NoSQL veri tabanlarının aksine, hem ölçeklenebilir hem de erişilebilir bir platformda iş anlamında kritik uygulamalar için güçlü yetkinlikleri sunan kurumsal seviyede çoklu buluttan uç teknolojilere uzanan veri tabanı hizmeti sağlamakta. Yapılan testlerde, müşterileri arasında sektörlerinin lider markaları bulunan Couchbase’in rakiplerini geride bıraktığı tespit edildi.

Altoros başveri mühendisi Artsiom Yudovin, “Yaptığımız testler, Couchbase’in daha büyük kümelerde MongoDB’den daha iyi ölçeklendiğini gösteriyor. Couchbase uçtan uca bir yapı kullandığı için düğümlere doğrudan erişimi mümkün kılar. Bunun yanı sıra MongoDB’nin belirli operasyonlarda Nesne Belge Haritalama (ODM) görevi gören Mongoose’u ve düğüme erişmek için yapılandırma sunucusu kullanmak zorunda kaldığı, veri tabanı sunucusundan gelen veriyi diğer veri tabanlarına bir veya birden fazla kopyaladığı durumlar mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

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