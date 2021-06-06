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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Marmara’mızın kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” “300 arkadaşımız sahada, tüm arıtma tesislerinden numuneler aldılar”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Marmara’mızın kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” “300 arkadaşımız sahada, tüm arıtma tesislerinden numuneler aldılar”

Kocaeli’de düzenlenen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı kapsamında Marmara Körfezi’nde incelemeler yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara’mızın, kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı" öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığına ait denetim botuna binerek İzmit Körfezi’nde incelemeler yaptı. İzmit Körfezi ve Marmara Denizi’ndeki deniz salyası (müsilaj) ile mücadele çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Kurum, “Marmara’mızın kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Müsilajla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara Denizimizde görülen müsilaj problemi ile ilgili çalışmalarımızı yerinde görmek hem de çözüm önerilerine yönelik çalıştay için Kocaeli’ne geldik. Bu toplantı öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan zaten üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, akademisyenlerimizle denizlerimiz için yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetler kapsamında müsilaj problemi olur olmaz, tüm yoğunluğumuzu gündemimizi müsilaja vermek şartıyla çalışmalarımızı başlattık. Bir taraftan hem deniz yüzeyinde hem deniz dibinde, bilim insanlarımız ve akademisyenlerimizle çalışmalar yürüttük. 99 ayrı yerden numuneler aldık. Bu gemimiz her türlü numuneyi alıp analiz yapabilen, laboratuvarlarda sonuçları çıkarabilecek kabiliyette. Sahadan aldığımız veriler neticesinde hem çalıştayda sürecimizi yürütüyoruz. Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı da bilim insanlarımız, belediyelerimiz, valilerimiz, Marmara kıyısında STK’larımız inşallah birazdan açıklayacağımız eylem planları çerçevesinde hem kısa vadede hem de uzun vadede yatırımlarımızı yapacağız” diye konuştu.
Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Marmara’mızın kirlilikle yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Haliç’te Cumhurbaşkanımız ne yaptıysa, Marmara Denizimizde, boğazımızda atılması gereken tüm adımları, 25 milyon nüfusa hizmet veren, 84 milyon vatandaşımızı ilgilendiren adımlarımızı atıyor olacağız. İlk önce konferansımızla başladık. Belki de son yılların en katılımcı konferansını yapmış olduk. 700 bilim insanımız, belediye başkanlarımız, çevre koruma daire başkanlarımız, STK’larımız katıldılar. Oradan aldığımız öneri ve fikirler doğrultusunda dün bakan yardımcımız ve Marmara Belediyeler Başkanımız Başkanlığında, bütün Marmara çevresi belediyelerimizle bir toplantı yaptık. Onların da fikir görüşlerini aldık. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara’mızı koruyacağız. Atılması gerek tüm adımları 3 yıl içerisinde atıp hakikaten Marmara’mızın bu gününü değil geleceğini de kurtaracak projeleri gerçekleştirmiş olacağız. Göller, denizler bizim. Bunları koruyacağız. Çocuklarımıza geleceğimize en iyi şekilde aktarmak zorundayız.”

“Bugünü değil geleceğimizi de kurtaracağımız adımları atacağız”
Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğine de değinen Bakan Kurum, “İklim değişiyor, etkilerini her yerinde hissediyoruz. İklim değişikliği eylem planı çerçevesinde atılması gereken adımları da atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek. Bütün çevre projelerimize destek veriyorlar. Emine Erdoğan hanımefendinin de tüm projelerimizi himaye ettiği bir süreçte şanslıyız. Verilmesi gereken tüm desteği maddi ve manevi olarak belediyelerimize vermek suretiyle bu müsilaj problemini de inşallah halledeceğiz. Atılacak tüm adımları oluşturacağımız koordinasyon kurulunda tartışacağız. Katılımcı şeffaf ve oluşturacağımız internet sitesinden vatandaşlarımıza her türlü detayı bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürüteceğiz. En kısa zamanda da 7/24 esası ile çalışmalarımızı göreceksiniz. Sadece bugünü değil geleceğimizi de kurtaracağımız adımları atacağız. Herkes taşın altına elini koymalı” ifadelerini kullandı.

“300 arkadaşımız sahada, tüm arıtma tesislerinden numuneler aldılar”
Son olarak 300 personelin sahada müsilajla mücadele çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Kurum şöyle konuştu: “Katı atıktan karasal çöplere, buradaki sanayi yatırımlara, bu alanın izlenmesine, acil eylem planı çerçevesinde bu alanın korunmasına, deniz çöplerinin toplanmasına yönelik tüm adımları atıyoruz. Buradaki deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi’ne göre daha arttığı tespitleri var. Bunun sebeplerini araştırarak tespitlerimizi yaptık. Burada 300 arkadaşımız sahada, tüm arıtma tesislerinden numuneler aldılar. Bunları laboratuvarlarımızda test ettik. Numuneler doğrultusunda atılacak adımlara yönelik eylem planlarımızı da oluşturduk. Çok kapsamlı bir eylem planı ile inşallah birazdan belediye başkanlarımızın görüşlerini alarak, ilave edilmesi gerekenleri de ilave ederek müsilaj problemini tamamen ortadan kaldıracak adımları atacağız.”

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