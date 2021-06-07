Skate Park’ta ilk test Gebzeli gençlerden

Gebze Belediyesi tarafından gençler ve çocuklara yönelik yapımına başlanan ve paten ve kaykay parkta çalışmalar sona geldi.

Gebzeli gençler ve çocukların talebiyle Yenikent Mahallesi 2433 Sokak’ta yapımına başlanan ve çalışmaların son aşamaya geldiği Skate (paten/kaykay park) Park’ın ilk testini de yine mahalleli çocuklar yaptı. Gençlerin talebi üzerine Başkan Büyükgöz’ün talimatıyla yapımın bin 700 metrekare alan üzerinde başlanan Mutlukent’teki Skate Park’ta incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla da bir süre sohbet etti.

Parkurların büyük ölçüde tamamlandığı Skate Park’ın tadını paten ve kaykaylarıyla daha şimdiden çıkarmaya başlayan gençlerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklar ve gençler parkın keyfini daha şimdiden çıkarmaya başlamış. Tamamlandığında daha da güzel olacak. Az kaldı” dedi.

Parkın keyfini çıkarmaya başlayan gençler de Başkan Büyükgöz’e çalışmaların hızla tamamlanmasından ötürü teşekkür etti.

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