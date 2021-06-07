Avrupa üçüncüsü Berfun’a teşekkür plaketi

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3. olarak madalya kazanan Berfin Altun’a, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3.’lük başarısı elde eden Körfezli sporcu Berfin Altun, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt’u ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Berfin Altun’un babası Selami Altun ile birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ali Osman Baş da katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu olan Körfezli Berfin Altun’u tekrar tebrik eden Başkan Yardımcısı Osman Yurt, “Başarısı ve aldığı madalya ile bizleri gerçekten gururlandırdı. Onun çalışma azmini biliyorum. Başarıya giden yol da bu azminden geçiyor” dedi. Başkan Yardımcısı Yurt daha sonra Berfin Altun’a plaketini takdim etti.

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