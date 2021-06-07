Döngel Vadisi Millet Bahçesi doğaseverlerle doldu

Başiskele Döngel Vadisi Millet Bahçesi, doğa ile iç içe dinlenmek isteyen vatandaşlarının akınına uğradı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kademeli normalleşme dönemine girilirken, sıcak havayı fırsata çevirmek isteyenler kendilerini dışarı attılar. Açık havada oturmayı tercih eden vatandaşlar, Başiskele Belediyesi’nin tamamen kendi imkanlarıyla yaptığı ve ilçeye kazandırdığı ilk millet bahçesinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak ailece, eş ve dostlarıyla keyifli vakitler geçirdiler.

Uzun zamandır bugünleri beklediklerini ifade eden vatandaşlar, doğa ile iç içe ortamda, bol oksijenli temiz havada koşu, yürüyüş, piknik yapmanın keyfini sürdüler. Millet bahçesi içerisinde bulunan çocuk parkında da çocuklar gönüllerince eğlendiler.

U19 Kadın Milli Takımı Kocaeli Bayan Futbol Kulübü oyuncusu Leyla İlter, doğum günü kutlaması için Döngel Vadisi Millet Bahçesi’ni tercih etti. Altınkent Mahallesi’nde ikamet eden Leyla İlter, açık havada ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı ve unutulmaz bir an yaşadı.

Kısıtlamasız güzel yaz aylarında dışarıda, doğal ve güzel bir ortamda ailece huzurlu bir şekilde vakit geçirmeyi çok özlediklerini ifade eden bölge sakinleri, Döngel Vadisi Millet Bahçesi gibi güzel bir yeri ilçeye kazandırdıkları için Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ettiler.

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