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Fatih Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları sürüyor

İHA

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Fatih Mahallesi'nde üstyapı düzenlemeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Fatih Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları sürüyor

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Fatih Mahallesi’nde üstyapı düzenlemeleri yoğun bir şekilde devam ediyor.
Derince Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte sürdürdüğü altyapı ve üstyapı yatırımı ilçe genelinde tüm hızıyla sürüyor. 145 kilometre içme suyu, 111 kilometre kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 268 kilometre altyapı hattı imalatının yenileneceği Derince’de altyapısı biten bölgelerde ise üstyapı düzenlemelerine geçiliyor. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının tamamen bittiği Fatih Mahallesi’nde üstyapı düzenlemeleri yapılarak yenilenen yollar vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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