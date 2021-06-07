Gebze’de ‘etkili iletişim’ eğitimleri

Belediye personellerine yönelik ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitiminin ilk oturumuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İşini doğru yapmak, severek yapmak sonuç odaklı yol gösterici olmak temel hedefimiz olmalı” dedi.

Gebze Belediyesi’nde görevli personellere yönelik hizmet içi eğitimler GKM büyük salonda başladı. Belediye personellerine yönelik düzenlenen, ‘Etkili İletişim ve Beden Dili’ eğitiminin ilk oturumuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Pandemi döneminde Gebze Belediyesi ailesi olarak vatandaşlarımızın emrinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Her sabah mesaiye gelirken moral motivasyonumuz en yüksek seviyede olmalıyız. İşini doğru yapmak, severek yapmak sonuç odaklı yol gösterici olmak temel hedefimiz olmalı” dedi.

Başkan Büyükgöz’ün selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen İletişim Uzmanı Mustafa Öztürk, Gebze Belediyesi personellerine yönelik doğru iletişim konusunda paylaşımda bulundu.

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