Derince’de hayat boyu öğrenme şenliği

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri kapsamında Derince’de düzenlenen programda kursiyerler yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri sergileme imkanı buldu.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce 81 ilde ilk kez 20202021 Eğitim Öğretim yılında kutlanmaya başlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Derince’de de bir dizi etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlediği program Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Öğrenme Haftası Etkinlikleri’ne Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Yardımcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, milli eğitim müdür yardımcıları, eğitim camiası, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Derince Kaymakamı Cemil Aksak ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde protokolün iştirakiyle açılışı yapılan sergide Halk Eğitim Merkezi ve DERMEK’te yıl içinde hazırlanan eserler sergilendi. DERMEK çatısı altında 6 ayrı kurs merkezinde Halk Eğitim Merkezi ile birlikte vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İnanıyorum ki pandemi sürecinin ardından bu çalışmalarımız ve sizlerin kurslara olan ilgisi artarak devam edecek. Bu vesileyle birbirinden güzel el emeği, göz nuru eserleri hazırlayan kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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