İzmit Körfezi'nde deniz salyası seferberliği Deniz salyası temizliğini böyle izlediler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Marmara Acil Eylem Planının açıklanmasının ardından, İzmit Körfezi'nde deniz salyası temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı.

İzmit Körfezi'nde deniz salyası ile mücadele devam ediyor. Yaklaşık 2 aydır İzmit Körfezi'ni saran deniz salyasına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı 22 maddelik Marmara Acil Eylem Planı doğrultusunda, İzmit Körfezinde tedbirler ve temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait deniz uçağı ve deniz kontrol tekneleriyle salyanın bulunduğu bölgeler tespit ediliyor, daha sonra bölgeye gelen amfibik deniz temizleme araçları ile deniz salyası deniz yüzeyinden temizleniyor. Denizden toplanan salyalar karaya çıkartılarak bertaraf ediliyor.



Vatandaşlar çalışmaları merakla izledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda 200 tondan fazla deniz salyası temizlendiği belirtildi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde yapılan temizlik çalışmaları ise vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. Vatandaşlar temizlik çalışmalarını cep telefonları ile görüntüledi. Yapılan temizlik çalışmaları ve İzmit Körfezini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.

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