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Bir buçuk asırlık tarihi binada geleceğin sanatçıları yetişiyor Özel öğrenciler diğer öğrencilerle tarih kokan binada birlikte çalıp birlikte söylüyor Buradaki öğrenciler kendi korolarını oluşturacak Darıca Belediye Başkanı Bıyık: “Sanatın zirveye ulaştığı bir Darıca inşa edeceğiz”

İHA

Bir buçuk asırlık tarihi binada geleceğin sanatçıları yetişiyor Özel öğrenciler diğer öğrencilerle tarih kokan binada birlikte çalıp birlikte söylüyor Buradaki öğrenciler kendi korolarını oluşturacak Darıca Belediye Başkanı Bıyık: “Sanatın zirveye ulaştığı bir Darıca inşa edeceğiz”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan ve tarihi Osmanlı Dönemi'ne dayanan İskoliye Sanat Akademisi’nde geleceğin sanatçıları yetişiyor. Burada eğitim gören özel ve diğer öğrenciler, ilerleyen zamanlarda kendi oluşturdukları koroyla vatandaşlarla buluşacak.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan, tarihi Osmanlı'ya kadar giden ve 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi, 1882 yılında hizmet vermeye başladı. Tarihi binada 1900'lü yılların başında meydana gelen büyük yangın dışında 1964 yılına kadar eğitim verildi. Bölgede yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle bu tarihten sonra kısa bir süre kaymakamlık olarak hizmet veren bina, zamanla tahrip olurken, 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde büyük bölümü yıkıldı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. 2015 yılında Darıca Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi binada şu an, geleceğin sanatçıları yetiştiriliyor. 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kursların verildiği İskoliye Sanat Akademisi’nde, özellikle gençler Türk kültürünü yaşatabilmek için saz kursuna ilgi gösteriyor. Bu kurslarda özel öğrenciler, diğer öğrencilerle birlikte çalıyor, birlikte söylüyor. Öğrenciler arasındaki bu kaynaşmayı sağlayan Darıca Belediyesi, ilerleyen zamanlarda çoğunluğunun gençlerden oluştuğu bir koro kurarak, gençlerin ezgilerini vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

“İyi bir dostluk ortamı oluşturulmuş durumda”
Darıca’da çocukların ve gençlerin hayatını akademik öğrenimin dışında güzel şeylerle doldurmaya çalıştıklarını söyleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, “Onları bu anlamda sanata, spora, sosyal, kültürel faaliyetlere ve etkinliklere yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu kursun ayrı bir önemi var; özel öğrencilerimizle diğer öğrencilerimiz birlikte, burada, kurs ortamında bir aradalar. Bu anlamda hem sosyalleşiyorlar hem de iyi bir kaynaşma ortamı, iyi bir dostluk ortamını belediyemiz buradaki öğrencilerimize oluşturmuş durumda” dedi.

“Sanatın zirveye ulaştığı bir Darıca inşa edeceğiz”
Böyle genç nesillere sanatı aşılamanın çok değerli ve çok kıymetli olduğunu dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise “Sanatsal faaliyetlere başlamak, sanatsak faaliyetlerde bulunmak, sadece sözle değil, böyle gençliğe yatırımla olacak inşallah. Bizler gençlerimizle birlikte Allah nasip ederse ‘7 İklim 7 Türkiye’ adı altında bir projeyle inşallah Çınaraltı’nda gençlerimizi, vatandaşlarımızla buluşturacağız. Amatör bir sanatsal ruhla Darıcalı kardeşlerimizi buluşturacağız. Bu çocuklarımızın da farklı yaş kategorilerinde sanata ehemmiyet veren kursiyerlerimiz de var. Onlardan kendi koromuzu oluşturacağız, kendi musiki cemiyetimizi oluşturup, onları inşallah vatandaşlarımızla buluşturacağız. Darıca’yı gerçekten sanatın, sporun, kültürün başkenti haline getirmeyi arzu ediyoruz. Böylesine tarihi bir mekanda tarihi türkülerle coşup, eğlenip inşallah sanatın ve kültürün zirveye ulaştığı bir Darıca’yı beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

“Bir kültürü burada yaşatmaya çalışıyoruz”
Saz çalmak istediği için İskoliye Sanat Akademisi’nde kurs almaya başladığını söyleyen 10 yaşındaki Almina Taşkın, “Bir kültürü burada yaşatmaya çalışıyoruz. Kendimiz burada bağımsızlığımızı iletiyoruz aslında. Saz çalmaktan hoşlandığım için kültürümüzü canlandırıyorum. İleride müzisyen olmak istiyorum. Evde saz çalmak benim hoşuma gidiyor. Günde en az 40 dakika saz çalıyorum. Pandemide evde sadece oturuyorduk. Ama şimdi saz çalarak günümüzü verimli geçirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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