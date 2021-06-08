6 ilde PKK'nın 'cezaevi yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması'na yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'cezaevi yapılanması' içinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'da bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el koyuldu. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-08 13:06:35



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