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Yeni sezon öncesi Kocaelispor’un hedefi açıklandı Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz: “Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir” Kocaelispor’da localar 40-150 bin TL arasında satılacak

İHA

Yeni sezon öncesi Kocaelispor’un hedefi açıklandı Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz: “Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir” Kocaelispor’da localar 40-150 bin TL arasında satılacak

Yeni sezon öncesinde “Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir” diyerek hedeflerini açıklayan Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, kulübün sokağa atacak parasının olmadığına dikkat çekti. Yılmaz, yeni sezonda loca fiyatlarının ise 40 ila 150 bin TL arasında olacağını açıkladı.
Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, yeni sezonda mücadele edecekleri TFF 1. Lig’e yönelik yeşilsiyahlı takımın planları ve transfer çalışmaları hakkında Kocaelispor Brunga Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek bilgiler verdi.

“Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir”
Kocaelispor için yeni hedefin Süper Lig olduğunu belirten Abdülkadir Yılmaz, “Bizim yerimiz 1. Lig değil. Türkiye kanıksanmış bir gerçeği var, Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir. Orada olmamız için yönetim kurulu başkanımız ile birlikte hemen çalışmalarımıza başladık. Hüseyin Üzülmez başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü geçmişten gelen bir şampiyonluklar var. Bu takımı şampiyon başkanı olarak bıraktı. İnşallah bu şampiyonluk onun hastalığına şifa ve moral olur. Onun emekleri unutulmaz. Kocaelispor'un başkan şampiyonu olarak hatırlanacak” dedi.

“Kocaelispor’un havaya atacak bir kuruş delikli parası yok”
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Yılmaz, “11 yılın ardından Kocaelispor'un ilk yabancı sporcusunu transfer ettirdik. Transfer ile alakalı hassasiyet gözetiyoruz. Transfer komitemiz bir oyuncu havuzu oluşturdu. Biz belli bir süzgeçten geçirdikten sonra hocalarımızla paylaşıyoruz. Hocalarımızın geri bildirimlerinden sonra sporcumuz ile iletişim haline giriyoruz. Buradaki amacımız hem kadroya faydalı olması hem de bizim bütçemizi aşmaması önemli. Kocaelispor’un havaya atacak bir kuruş delikli parası yok bu saatten sonra. Biz bunun farkında ve bilincindeyiz. Camianın ve taraftarın bu konunun üstünde durduğunun ekstra farkındayız” diye konuştu.

Locada maç izlemenin bedeli 40150 bin TL arası olacak
Yeni sezon için belirlenen loca fiyatlarını da açıklayan Abdulkadir Yılmaz, “Dün toplantının gündem maddelerinden biri de statta 49 tane locamız var, locaların fiyatlarını belirledik. Locaların 40 bin ila 150 bin TL arasında fiyatlarını belirledik. Bir diğer önemli konu da takımımızın giydiği malzemelerdi. Firmaların çok pahalı olduğu ve tasarımların daha iyi olabileceği ile ilgili geri bir dönüş aldık. Bununla ilgili yaklaşık bir haftadır çalışıyoruz. Firmalardan gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Tasarımlarla ilgili çalışmalarımız var. Sitemizde tasarımları sitemizde vatandaşla paylaşıp bir oylama yapacağız. Ona göre de firmamızı seçeceğiz. Yönetim kurulunda görüştük. Kappa olması yönünde fikir oluştu ama ucu açık. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Forma tasarımında belki bir saat kulesi belki deprem tasarımı gibi çeşitli tasarımlar olabilir” şeklinde konuştu.

Kocaelispor kendi ürünlerini üretip satacak
Kulübe kazanç getirecek çalışmalar yapacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Artık Kocaelispor kendi ürünlerini üretip satması gerekiyor. O yüzden bu sezon buna başlayacağız. Biz bir firmayla anlatacağız ve Kocaelispor kendi ürünlerini böylece satabilecek. Önümüzdeki günlerde satışların nasıl olacağı ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Sadece forma değil bebeklere ve kadınlara hitap edecek ürünleri de ekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde şampiyonluk dergisi çıkarmayı düşünüyoruz. Bunun sonrasında da şuan için 3 ayda vur sonrasında ise her ay düzenli Kocaelispor dergisini çıkarmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Erzurum ve Bolu’da kamp düzenlenecek
Son olarak yeni sezon öncesi kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren Yılmaz, şöyle konuştu:
“Bir diğer konu olarak ayın 8'ine kadar tesislerdeyiz. 8'inden sonra Erzurum kampımız başlıyor. 15'inde ve 19'unda Erzurum'daki bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Sonrasında döndüğümüzde tesislerde bir toplanıyoruz. 23'ünde Kocaeli'ndeyiz. 24'ünde Bolu'ya kamp için gideceğiz ve 29'unda orada hazırlık maçı planlıyoruz. 1 ile 3 Ağustos'ta yine bir hazırlık maçı olacak Bolu'da. 5 Ağustos'ta tekrar tesislerde toplanacağız. 13 Ağustos'ta da ilk lig maçımız başlıyor."

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