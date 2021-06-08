Eşiyle tartışan şahıs inşaatın çatısına çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşiyle tartışan şahıs inşaatın çatısına çıktı

İHA

Eşiyle tartışan şahıs inşaatın çatısına çıktı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde eşiyle tartışmasının ardından bir inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2225. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Faruk A., sokak üzerinde bulunan bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, olayı 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın aşağıya atlama ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de çatıya çıkarak şahsı intihardan vazgeçirebilmek için çalışma başlattı. İntihar etmek isteyen Faruk A., polis ekiplerinin yoğun çabalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürmüş
YEREL HABERLER Banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle ...
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor Eşme eriği tarladan 7 ila 15 TL arasında fiyatla çıkarken, pazarda tezgahlarda 20 ila 30 TL arasında satılıyor
YEREL HABERLER Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar ...
Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kocaelispor'un zimmet davasında 19 yıl 9 ay hapis ...
Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için körfeze daldı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı, dalgıç kıyafeti giyip salya için ...
Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor
YEREL HABERLER Saç ekiminde fiyatı kök miktarı belirliyor
İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2) 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi sahilinde temizlik (2) 
İzmit’in genç yetenekleri belirlendi
YEREL HABERLER İzmit’in genç yetenekleri belirlendi
İzmit Körfezi’nde deniz salyası seferberliği başladı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Hep birlikte çalışarak bunu en güzel şekilde tamamlayacağımıza inancımız tam”
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nde deniz salyası seferberliği ...
Yeni sezon öncesi Kocaelispor’un hedefi açıklandı Kocaelispor Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz: “Kocaelispor’un yeri Süper Lig’dir” Kocaelispor’da localar 40-150 bin TL arasında satılacak
YEREL HABERLER Yeni sezon öncesi Kocaelispor’un hedefi ...
Başkan Büyükakın, “Marmara Denizi ortak akılla kurtulacak”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, “Marmara Denizi ortak akılla ...
Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor
YEREL HABERLER Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen ...
İzmit Körfezi’nin dibinde ürperten görüntüler Deniz salyası ile kaplanan İzmit Körfezi’nin dibini dalgıçlar görüntüledi Salya altında ölen yengeç böyle görüntülendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’nin dibinde ürperten görüntüler Deniz ...
Gebze protokolünden Marmara için farkındalık çağrısı
YEREL HABERLER Gebze protokolünden Marmara için farkındalık çağrısı
Derinceliler deniz salyası seferberliğine katıldı
YEREL HABERLER Derinceliler deniz salyası seferberliğine katıldı
Kocaelispor'da zimmet davasında eski başkanlar ve yöneticiye ceza
YEREL HABERLER Kocaelispor'da zimmet davasında eski başkanlar ve ...
Darıca sahilinde deniz salyası seferberliği başladı
YEREL HABERLER Darıca sahilinde deniz salyası seferberliği başladı
İzmit Körfezi sahilinde temizlik
YEREL HABERLER İzmit Körfezi sahilinde temizlik
6 ilde PKK'nın 'cezaevi yapılanması'na operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER 6 ilde PKK'nın 'cezaevi yapılanması'na operasyon: 7 ...
PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına beş ilde operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına beş ilde operasyon: ...
Başkan Aygün: “Milletimizin emrindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Aygün: “Milletimizin emrindeyiz”
Deniz salyasının sardığı İzmit Körfezi’nde denizi temizlediler, sahilde çöp topladılar
YEREL HABERLER Deniz salyasının sardığı İzmit Körfezi’nde denizi ...
Körfezi kaplayan müsilaj, balık avının engeli
YEREL HABERLER Körfezi kaplayan müsilaj, balık avının engeli
Dilovası'nda dereye atık su bırakılmasına tepki
YEREL HABERLER Dilovası'nda dereye atık su bırakılmasına tepki
Aktif Park şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Aktif Park şekillenmeye başladı