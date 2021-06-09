Yayaların güvenliği parapetlerle destekleniyor

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İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi ve Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi önüne korkuluk yapıyor.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak’ta bulunan Gençlik Merkezi önünde ve Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımı devam eden parapetler sayesinde, otomobillerin yayaların kullandığı yollara parklanmaları önlenecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi’nde 90 metre uzunluğundaki alanda önce beton çalışması yaptı, ardından demir korkulukların (parapet) montajını gerçekleştirerek sokağı daha güvenli hale getirdi.



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