Azize Hatun Spor Merkezi hizmete hazır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Merkez Mahallesi’nde hizmete açılan Azize Hatun Kadın Spor Merkezi, yeni binasında hizmete hazır hale getirildi.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmek isteyen kadınlar için kısa bir sürede hizmete hazır hale getirilen Azize Hatun Kadın Spor Merkezi’ne spor aletleri yerleştirildi. Koşu bantları, kondisyon bisikletleri, eliptik bisikletler, pilates araç gereçleri ve her türlü kardiyo aletleri salonda yerlerini aldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı kalan spor merkezi, "Kademeli Normalleşme" sürecinde yeni yerinde uzman spor eğitmenleri eşliğinde kadınlara yeniden hizmete başlayacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.