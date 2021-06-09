Sigara kaçakçılarına 4 ilde operasyon

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 4 ilde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Depolarda yaklaşık 15 milyon boş ve dolu makaron ile tütün ve bandrol ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen tütün, makaron ve sahte TAPDK bandrollerini piyasaya sürdükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, Mersin, İstanbul ve Sakarya´da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Depolarda yapılan aramada 14 milyon 334 bin 200 boş makaron, 590 bin 100 tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 sahte TAPDK bandrolü, 2 bin sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kilo nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 sigara sarma makinesi, 250 boş tütün ambalajı ve 143 kilo TAPDK bandrolü bulunmayan tütün ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-06-09 11:33:07
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