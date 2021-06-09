Sahte diş hekimi, muayenehaneye çevirdiği evinde yakalandı



Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde kendisini diş hekimi olarak tanıtıp evini muayenehaneye dönüştüren Suriye uyruklu A.J., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi´nde kendisini diş hekimi olarak tanıtan Suriye uyruklu A.J.´nin evine kurduğu muayenehanede para karşılığı kendi ülke vatandaşlarını muayene ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, A.J.´yi evde uyurken yakaladı. Evde yapılan aramalarda diş tedavi ünite koltuğu, diş tedavisinde kullanılan cerrahi malzeme ve ilaçlar ile ölçü kalıpları ele geçirildi. A.J. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2021-06-09 12:08:35



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