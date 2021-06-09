Banyoda dengesini kaybederek düşen yaşlı adam öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız yaşadığı evin banyosunda düşerek başını çarpan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karayolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaeddin Orhan(64) yalnız yaşadığı evinin banyosunda düşerek başını çarptı. Orhan’dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Orhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Orhan’ın cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Kartepe Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.