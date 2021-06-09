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Başkan Hürriyet, deniz salyasıyla ilgili 2016’da uyarmıştı

İHA

Başkan Hürriyet, deniz salyasıyla ilgili 2016’da uyarmıştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, Marmara’yı tehdit eden deniz salyasıyla ilgili olarak 2016 yılında milletvekiliyken meclise araştırma önergesi sunduğu ortaya çıktı.
Son aylarda Marmara Denizi’ni etkisi altına alan ve yapılan acil eylem planlarıyla 5 yılda temizlenmesi planlanan müsilajla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in 5 yıl önce meclise araştırma önergesi sunduğu ortaya çıktı. Marmara Denizi’nde sıklıkla yaşanan alg patlamalarının, denizin dengesinin bozulduğunu gösterdiğini ifade eden Hürriyet’in önergesi reddedilirken, o günkü açıklamalar alg patlamalarının normal bir doğa olayı olduğu ifade edilmişti.
2016’da milletvekilliği görevini yaparken verdiği araştırma önergesinde yaşanan alg patlamalarının sıkça görülmesinin tehlike oluşturacağını belirten Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha önceleri Marmara Denizi’nde ve özellikle İzmit Körfezi’nde 20 yılda bir görülen alg patlamasının artık yılda dört defa görülmesi denizin dengesinin bozulduğunu da açık açık göstermektedir. Kirazlıyalı Sahili’nde denizin kirliliğine dayanamayan balıklar ölerek sahile vurmaya başladı. Gölcük ve Başiskele sahillerinde toplu balık ölümleri görüldü. İzmit Körfezi’nde yaşanan kirliliğin Marmara Denizi’nin tamamını etkileyebileceği düşünüldüğünden ötürü meydana gelen kirlilik olayları için Meclis Araştırma Komisyonu açılmalı” dedi.

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