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Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)

DHA

Thodex kurucusunun evinde icra işlemi yapıldı (2)


MAĞDUR ZARARINI KARŞILAYACAK EŞYA BULUNAMADI
Thodex mağduru G.A.'nın şikayeti üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi gerçekleştirildi. Avukatlar ve icra memurları, çilingirin kapıyı açmasının ardından Özer'in ailesine ait evde icra için eşya tespiti yaptı. Evde mağdurun zarara uğradığı bedeli karşılayacak değerde eşya görülmedi.
Avukat Sinan Keskin, evin boşaltılmış olduğunu belirterek, "İstanbul Anadolu 2'nci İcra Müdürlüğü dosyasına istinaden ilk defa Faruk Fatih Özer aleyhine başlatmış olduğumuz haciz kesinleşti. Bu dosyadaki yaklaşık tutar 700 bin TL civarında. Bu tutar üzerinden kendisinin burada Darıca'da ikametinin bulunduğu yere geldik. Çilingir eşliğinde haciz işlemlerimizi gerçekleştirdik. Evde kıymete haiz pek bir şey bulamadık. Ev tamamen boşaltılmıştı. Şu an İcra Müdürlüğü tarafından Faruk Fatih Özer'in tüm bankalardaki paralarına, araba, ev taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta. En önemlisi ise bankada 31 milyon TL'si var. Bununla ilgili de haciz müzekkeresi icra dairesinden yazı yazılıyor. Bununla ilgili haciz işlemleri de tesis edilecek" dedi.
'ÜNLÜÜNSÜZ KİŞİLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'
Takipleri yapmaya devam edeceklerini kaydeden Keskin, "Alacaklıların alacaklarına kavuşması açısından bu takipleri yapmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili bu organizasyona kim, ünlü- ünsüz fark etmeksizin ekonomist ya da kamuoyuna mal olmuş kişilerle ilgili de çok kısa zamanda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçemizi yapacağız. Bu organizasyonun içinde olanların da savcılık makamı tarafından araştırılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-06-09 17:13:54

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