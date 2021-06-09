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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alzheimer Yaşam Evi umut kapılarını açtı

İHA

Alzheimer Yaşam Evi umut kapılarını açtı

Alzheimer hastalarının hayatla bağını kuvvetlendirmek ve yakınlarına da destek olmak amacıyla hazırlanan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, görkemli bir törenle açıldı.
Alzheimer hastalarının yaşam standartlarını yükseltmek, hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak ve yakınlarına destek olmak için hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi açıldı. Malta Mahallesi’nde hizmete giren İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi ile Kocaeli’de bir ilke imza atıldı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, belediyenin kendi öz kaynakları ve ciddi tasarrufla atıl durumdaki binanın çok önemli bir hizmet merkezine dönüştürmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi. KOÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi’nin Alzheimer hastalığının tedavisinin olmadığını ve hastalarının bakımının çok zor olduğunun altını çizdiği açılışta Malta Mahalle Muhtarı Bekir Boz, başkan Hürriyet’e kaliteli hizmetleri için teşekkür etti.
İzmitliler’in her döneminde yanında olmaya gayret ettiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Alzheimer Yaşam Evi’miz ile kentimizdeki saygıdeğer büyüklerimizin günlük yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyoruz. Çok yönlü hizmet vereceğimiz merkezimizde; zihinsel aktiviteler, fiziksel egzersizler, kültür gezileri, bahçe aktiviteleri, müzik ritim faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunacağız. Alanında uzman kadrolarla da hizmetlerimizi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hizmet binamızı pandemi kısıtlamaları sebebiyle sosyal işlevlerinde azalma meydana gelen büyüklerimizin hayata daha aktif katılımını sağlamak, ilişkilerimizi güçlendirerek birlik ve beraberliğimizi arttırmak en büyük arzumuz” dedi.
Alzheimer Yaşam Evinin ikincisinin de planlandığını belirten Hürriyet, “Şu an ilkini hayata geçirdiğimiz yaşam evinde için butik çalışma yapacağız. Deneyim kazandıkça ve daha fazla talep olması halinde ikinci bir merkez daha açmayı planlıyoruz. Bunun için de yerimiz ve planımız hazır. Buradaki merkezimizde bizler de deneyim kazanacağız ve ihtiyaca göre hareket edeceğiz. Buradan hizmet almak isteyen yaşlılarımız yüz yüze, telefonla ya da internet sitemizden başvuru yapabilecek. En kısa sürede vatandaşlarımıza açacağız” diye konuştu.
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliği yaptığı açılışa, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, belediye başkan yardımcıları, Malta Mahallesi Muhtarı Bekir Boz ve çevre mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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