Köpeği ezip yoluna devam etti

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Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araç sürücüsü yolda yatan sokak köpeğini ezdikten sonra yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Gebze ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü yolda yatan bir sokak köpeğinin üzerinden geçti. Olayın ardından araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken köpek acı içinde kıvrandı. Bu sırada bir köpeğin aracın gitmesinin ardından acı içerisinde kıvranan köpeğin yanına gelerek yanında beklemesi dikkat çekti. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kazadan sonra kaçan sürücüye tepki gösterildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Alişan KOYUNCU

2021-06-10 00:21:22



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