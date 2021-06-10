Yavru köpeği ezen sürücü cezasız kalmadı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolda oynayan iki yavru köpeğin üzerinden hafif ticari aracı ile geçerek ölümüne sebep olan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye idari para cezası kesildi.

Olay, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2317. Sokak’ta yaşayan vatandaşların sahiplendiği iki yavru köpek yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki bir hafif ticari araç, köpeklerden birinin üzerinden geçti. Aracı gören köpeklerden birinin son anda kaçtığı olayın ardından aracın üzerinden geçtiği köpek ise acı içinde çırpınmaya başladı. Köpeğin sesini duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise yaralı köpeği hızla veterinere götürdü. Ağır yaralanan köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yavru köpeğin ezildiği anların görüntüsünden hafif ticari aracın sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, M.T. adlı şahsı gözaltına aldı. Köpeğin üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sürücüye, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında idari para cezası uygulandı.

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