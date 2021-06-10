Yavru köpeği ezen o sürücü bulundu; para cezası uygulandı

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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında bulunan köpeği ezerek ölümüne neden olan aracın sürücüsü tespit edilerek, idari para cezası uygulandı.

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda hafif ticari araç sürücüsü, yolun ortasında bulunan yavru köpeği ezdi. Köpek acı içerisinde kıvranırken, sürücü yaşanan duruma aldırış etmeden yoluna devam etti. Vatandaşlar hemen köpeği alarak veterinere götürdü. Ancak köpek kurtarılmadı. Apartman sakinleri besledikleri 'Dodo' ismini verdikleri köpeği apartmanın yanına gömdü.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından tepkiler doğdu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüleri inceleyerek, aracın plakasından sürücüyü belirledi. Polis, araç sürücüsü M.T.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-06-10 13:13:01



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