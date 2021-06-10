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Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara’yı kirletmesi önleniyor Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor Kocaeli’deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi’nin kirlenmesini önlüyor

İHA

Bu tesislerde günde 435 bin metreküp atık suyun Marmara’yı kirletmesi önleniyor Atık suyun ileri biyolojik arıtma tesisindeki değişimi şaşırtıyor Kocaeli’deki arıtma tesisleri İzmit Körfezi’nin kirlenmesini önlüyor

Kocaeli’de bulunan 6’sı ileri biyolojik 23 atık su arıtma tesisinde, günde yaklaşık 435 bin metreküp atık su arıtılarak, İzmit Körfezi’ne akması önleniyor. Arıtılan suların yüzde 10’u ise yeniden kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’de kurulan 6’sı ileri biyolojik, 4’ü biyolojik olmak üzere 23 atık sur arıtma tesisi İzmit Körfezi’nin kirlenmesini önlüyor. 24 saat boyunca çalışan tesislerde günlük yaklaşık 435 bin metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. Arıtılan suların yüzde 10’u ise yeniden kullanılmak üzere kentteki fabrikalara gönderiliyor. Arıtma tesislerinde yapılan çalışmalar ile arıtılan suyun değişimi se dikkat çekiyor. Arıtma tesisleri bünyesinde bulunan iki çamur yakma tesisinde ise güllük 190 bin ton çamur bertaraf edilerek, çevreyi ve denizleri kirletmesi önleniyor. Bertaraf edilen çamurlardan ise elektrik üretiliyor. Ayrıca, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Başiskele Kullar İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi’ndeki havalandırma havuzlarının üzerine yerleştirilen binlerce güneş enerjisi panelinden elektrik elde ediliyor. Çamur yakımından ve güneş enerjisi panellerinden üretilen elektrik, tesisin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

“Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor”
İleri biyolojik arıtma tesisleri ve atık su arıtma tesisleri hakkında bilgiler veren Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Kontrol Mühendisi Gülser Korkmaz, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İSU Genel Müdürlüğüne bağlı 23 su arıtma tesisimiz var. Bunlarından 6 tanesi ileri biyolojik arıtma tesisi, 4 tanesi biyolojik atık su artıma su tesisi, diğerleri ise modüler atık su arıtma tesisi, 1 tane de doğal atık su artıma tesisimiz var. Bunlardan 6 tanesi dediğimiz gibi ileri biyolojik arıtma tesisi. Şu anda biz Kullar Atıksu Arıtma Tesisinde bulunuyoruz. Kocaeli’nin en büyük atık su arıtma tesisi. 2018 yılından bu yana ileri biyolojik arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. Burası günlük 142 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor, yağışlı havalarda bu kapasiteyi 162 bin metreküp kapasiteye kadar çıkartabiliyoruz. Ön arıtmadan geçen su, azot ve fosfor gideriminin gerçekleştirildiği havalandırma havuzlarından geçiriyoruz. Daha sonra son çöktürme havuzlarında bekletilerek çamurun dipte çökmesi sağlanıyor. Yüzeydeki su berrak olarak deşarj ediliyor. Dipteki çamur da sıvı halden katı hale getirilerek bertarafı gerçekleştiriliyor. Tesisimizde geri kazanım ünitesi de bulunmakta 17 bin metreküp bir günlük kapasitesi var. Burada ikinci işlemler uygulanarak su daha da dezenfekte ediliyor. Bu su sanayi kuruluşlarına kullanılmak üzere satılıyor” dedi.

“Azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz”
Arıtma tesislerin önemine dikkat çeken Gülser Korkmaz, “Bu tesislerimiz olmasaydı günlük olarak gelen atık suyun tamamı hiçbir işlem olmadan denizlere deşarj olacaktı. Azot ve fosfor yükü olduğu gibi denize ulaşacaktı. Dolasıyla oldukça kötü bir durum oluşacaktı. Bu tesisler sayesinde Kocaeli’e günlük 315 ton çamuru bertaraf ediyoruz. Bu kadar çamurun denize gitmesi önleniyor. Bu da denizler için önemli bir işlem. Evlerde oluşan atık sularda doğal olarak deterjanlardan ve benzeri sebeplerden dolayı fosfor içerikli atık su fazla oluyor. Aynı zamanda atık suyun kanalizasyonlarda azot yükü fazla oluyor. 23 atık su tesisin tamamında azot giderimi mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deşarj limitlerinin altında bir deşarj sağlamaktayız. Kocaeli’deki tesislerde azotu yüzde 100, fosforu yüzde 65 oranında bertaraf etmiş oluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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