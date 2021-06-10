Görme engelli bireyler bu ürünler sayesinde rahatça alışveriş yapabilecek

Kocaeli ve Sakarya’da gıda üretimi yapan bir firma, görme engelli bireylerin alışveriş yaparken sıkıntı çekmemeleri için ürünlerin ambalajlarına Braille alfabesi ve ürünün detaylarına ulaşılabilmesi için QR kod uygulaması koymaya başladı.

Türkiye’de ambalajlı gıda ürünleri üretimi yapan bir firma, ortaya çıkardıkları ürünlerle örnek bir projeye imza atıyor. Firma bu kapsamda, görme engelli bireylerin alışveriş yaparken zorluk çekmemeleri ve istedikleri ürüne kolay bir şekilde erişebilmeleri adına ürünlerin ambalajlarına Braille alfabesi koydu. Ambalajlara aynı zamanda, engelli vatandaşların aldıkları ürünlerin bütün detaylarını bilmeleri adına QR kod uygulaması da yerleştirildi. Kocaeli’de bir otelde tanıtımı yapılan bu ürünler sayesinde engelli bireyler, her vatandaş gibi marketlerden kolayca alışveriş yapabilecek. Ambalaja dokundukları zaman ismini ve ne olduğunu anlayabilecek olan vatandaşlar, cep telefonlarından QR kodu okutarak ürünün bütün detaylarını dinleyebilecek. Kocaeli ve Sakarya ilinde kurulan fabrikalarda üretilecek olan bu ürünlere, bu yaz itibariyle bir çok zincir marketten ve internet üzerinden erişilebilecek. Oluşturulacak olan bayiliklerle de ürünler, Türkiye’nin 81 iline ulaştırılabilecek.



“Çok önemli ve örnek olacak bir proje”

Bu projenin erişilebilirlik adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz, “Özellikle marketlerden aldığımız ambalajlı ürünlerin erişilebilirliği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Mesela aynı cinste, aynı şekilde bir sürü ürün var ve insanlar bunların ne olduğunu üzerindeki yazılardan ve görsellerinden ayırt ediyorlar. Bizim bunu ayırt etmemiz için ya onları ayrı ayrı paketlere koyacağız ya da onların farklı şekillerine bakarak ayırt ediyoruz. Bizler ürüne herkesle aynı anda hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde erişebiliyoruz. Bunu 2 yolla yapıyoruz; Braille alfabesini bilen arkadaşlar üzerindeki etiketle bunu yapabiliyorlar. Bilmeyen arkadaşlarımız da hemen Braille alfabesinin yanında parmağınızla hissedilebilen ve anlaşılabilen kare kodu telefondan okutarak ürünün bütün detaylarına ulaşabiliyor. Özellikle bu yönüyle çok önemli ve örnek olacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Bütün ürünler bu şekilde yapılabilir, hepsine Braille alfabesi koyulabilir mi bilmiyorum ama hepsine QR kod koyulabileceğini inanıyoruz. Çok ciddi bir maliyetinin olmadığına inanıyoruz ve bu şekilde yapıldığı zaman da biz üründe ne var ne yoksa herkes gibi, aslında ambalajların üzerinde bütün bilgiler zaten yazıyor ama biz bu bilgilere erişemiyorduk. Artık biz de herkes gibi bu vesileyle erişmiş olacağız” dedi.



“Ürünlerimiz bu yaz itibariyle sahada olacak”

Firmanın Pazarlama Direktörü Meral Tek ise, markalarının merkezine tüketicileri koyduklarını söyledi. Tek,”Bu sebeple her ürün için farklı tüketicilerle buluşmayı hedefliyoruz. Tüm tüketiciler bizim için değerli ve önemli olduğu için böyle bir eksilik olduğunu fark ettik. Şu anda bizim ürünlerimizin bütün ambalajlarına Braille alfabesi ekleyerek görme engelli olan tüketicilerimiz için de bilgilerimizin erişilebilir olmasını sağladık. Braille alfabesi alfabenin kendisinden dolayı ambalajın üzerinde çok fazla yer kaplıyor. Ambalaj üzerindeki tüm bilgilere görme engelli tüketicilerimiz de ulaşabilmesi için köşeye koyduğumuz bir QR kod ile bu kodu okutarak normal bir tüketicinin gördüğü tüm bilgileri web sitesinden okutabilecekler. Öncelikle ürün gruplarımız sandviçler başta olmak üzere, glütensiz ürünlerimiz, atıştırmalıklarımız, hazır yemeklerimiz bu yaz itibariyle sahada olacak. Bunun gibi projelerimiz artarak devam edecek. Önümüzdeki dönemde şekersiz ürünlerle şeker hastalarına dokunmak, belki başka hastaların ihtiyaçlarına çözüm bulabileceğimiz yeni yemek ARGE’lerimiz de devam ediyor” diye konuştu.



“Türkiye pazarında böyle bir uygulama yok”

Kendilerinin genç, dinamik ve yenilikçi bir marka olduklarını kaydeden Tek, “Tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini sürekli olarak takip ediyoruz. Algılarımız sürekli açık. Bunları hep düşünüyoruz. Braille alfabesiyle de bildiğimiz kadarıyla şu anda Türkiye pazarında böyle bir uygulama yok. Birkaç ilaç firmasında sadece ürün isminin yazdığı çalışmalar var ama onlar da özellikle bu projede görme engelli tüketicilerimizle danışırken aslında sadece bu bilginin yeterli olmadığını, içerik bilgilerinin de onlar için çok önemli olduğunu söylemişlerdi. O yüzden ambalajlarımızın üzerine bir QR kod yerleştirerek onların bu kodla bütün bilgilere ulaşmasını sağladık. Türkiye’de bu işi gıda bölümünde yapan ilk ve tek firmayız diyebiliriz” şeklinde konuştu.

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