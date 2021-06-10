Kocaeli’de sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

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Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen Ç.Y., Ç.B., ve F.T. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli’nin Körfez, Kartepe ve Dilovası ilçesindeki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen şahısların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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