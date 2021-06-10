Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.



Kaza, Gölcük ilçesi Mamuriye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlaya gitmek için evinden çıkan İlyas Tan (70) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Tan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Tan’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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