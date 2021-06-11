Bakan Koca duyurdu! 3 grup için daha aşı kararı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan TIR, altından TEM Otoyolu geçen köprüde asılı kaldı. Yaralanan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgeleri Kavşağı´nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Ayhan Algı (41) yönetimindeki 41 YR 708 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran TIR, altından TEM Otoyolu´nun geçtiği köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Algı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-06-11 09:52:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.